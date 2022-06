Viaplay gaat klanten compenseren, zegt Consumentenbond

Streamingdienst Viaplay gaat klanten compenseren voor verbindingsproblemen die zij hebben, meldt de Consumentenbond. Viaplay zelf kon niet direct reageren.

Vooral Formule 1-fans klagen al maanden veel over haperende verbindingen en de slechte bereikbaarheid van de klantenservice, zegt de Consumentenbond, die Viaplay opriep om actie te ondernemen. Ook zou Viaplay de schuld voor de problemen "vrijwel altijd" bij consumenten hebben gelegd.

"Het is goed om te zien dat het bedrijf in beweging komt. Dat is hoognodig, want ook afgelopen raceweekend kwamen er weer veel klachten binnen", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.