KNVB gaat Oranjevrouwen dezelfde premies betalen als mannelijke internationals

"We hebben hier met elkaar hard naartoe gewerkt en nu is het een historische stap voor het Nederlandse vrouwenvoetbal", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur van de KNVB en verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal.

De voetballers van het Nederlands vrouwen- en mannenteam worden vanaf 1 juli met dezelfde premies beloond. Dat is vastgelegd in een nieuwe collectieve samenwerkingsovereenkomst tussen voetbalbond KNVB en de nationale vrouwenselectie.

Het EK voetbal voor vrouwen begint 6 juli. Alle wedstrijden zijn te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op tv. Ook de oefenduels van Oranje zijn live te zien bij de NOS.

De KNVB ziet dit besluit als een eerste stap en hoopt in de toekomst ook de externe vergoedingen voor de vrouwen die direct 'uit de markt' moeten komen (via onder andere de FIFA, UEFA, tv-rechtenhouders) fors worden opgehoogd.

Vivianne Miedema, topscorer aller tijden van het Nederlands vrouwenelftal, is de KNVB dankbaar voor deze stap. "Het is niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, het is een belangrijk maatschappelijk signaal en we hopen ook dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters."