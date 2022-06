Bloedbad bij geweld in Ethiopië, zeker honderd doden

Bij gewelddadigheden in Ethiopië zijn mogelijk honderden doden gevallen. Persbureau DPA maakt op basis van getuigen melding van zeker honderd doden, andere getuigen zeggen tegen het Amerikaanse persbureau AP dat er meer dan 200 dodelijke slachtoffers zijn. De meeste slachtoffers horen bij de etnische Amhara-groep. Regionale autoriteiten bevestigen de aanval.

De aanval gebeurde zaterdag in Oromia, de grootste regio van het Oost-Afrikaanse land. Volgens de autoriteiten zit het Oromo-bevrijdingsleger achter de aanval. Die groep ontkent in een tweet betrokkenheid en zegt dat het regeringsleger achter de aanval zit.

Het gaat om een van de dodelijkste aanvallen in Ethiopië van de recente periode. Er is in het land al lange tijd sprake van etnische spanningen. De Ethiopische mensenrechtencommissie, die is ingesteld door de regering in Addis Abeba, heeft de regering opgeroepen om een "blijvende oplossing" te vinden voor de dood van burgers en hen te beschermen.

Terroristische organisatie

Het Oromo-bevrijdingsleger streeft naar meer autonomie voor het Oromo-volk, dat naast de Amhara een van de twee grote etnische groepen is in Ethiopië. Het bevrijdingsleger is door Ethiopië bestempeld tot terroristische organisatie, nadat het was gaan samenwerken met het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF).

TPLF was tientallen jaren aan de macht in Ethiopië, tot de verkiezing van Abiy Ahmed in 2018 als premier. Daarna brak een uiterst bloedige burgeroorlog uit, die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost.