Ferrari heeft de wonden gelikt en belooft na zesde zege van Verstappen een revival

Voor de zevende keer dit seizoen zegevierde Red Bull Racing in de Formule 1. En dus verloor titelrivaal Ferrari voor de zevende keer dit seizoen een grand prix. Toch put de Italiaanse renstal hoop uit het resultaat in Canada. "Ik heb lichtpuntjes gezien. Carlos Sainz reed zijn beste race tot nu toe, kon Verstappen bedreigen en dat geeft vertrouwen. We zijn klaar om terug te slaan", oordeelde teambaas Mattia Binotto na het vallen van de vlag. Binotto was vol lof over de race van zijn Spaanse pupil. "Carlos groeit en is klaar voor zijn eerste grand prix-zege. Hij wordt per race beter en tankt vertrouwen. Dat is voor ons ook belangrijk. We rekenen op hem in de titelstrijd. Het is jammer dat hij het in de kwalificatie liet liggen. Vanaf poleposition had hij Verstappen achter zich kunnen houden." 'Ik was voor het eerst de snelste' Sainz is het met zijn teambaas eens. "Voor het eerst dit seizoen kon ik op de limiet rijden. Dat kan alleen als je vertrouwen hebt. De auto begint me te liggen en vanaf nu zal het elke race beter gaan. Ik was voor het eerst de snelste op de baan. We waren sneller dan Red Bull. Dat voelt goed, alleen moeten we dat voortaan bekronen met racewinst."

Carlos Sainz - Reuters

Ferrari heeft honger. De Scuderia heeft na een vlammende seizoenstart moeilijke maanden achter de rug. Sinds begin april in Australië is er niet meer gewonnen. Het uitblijven van GP-zeges begint te knagen. Bovendien heeft Max Verstappen door zijn zesde overwinning in negen races een reusachtige voorsprong opgebouwd. Red Bull-stalgenoot Sergio Pérez staat tweede, op een straatlengte achterstand. Het gat van Verstappen naar Charles Leclerc is nog groter: 49 punten. Dat is astronomisch: alleen als de Ferrari-rijder twee races op rij wint en Verstappen twee keer uitvalt kan de Monegask de WK-leiding heroveren. Zoden aan de dijk Leclerc - vijfde in Canada na een inhaalrace vanaf de laatste startrij - gelooft nog steeds in de wereldtitel. "We wisten dat dit een lastig weekend zou worden vanwege de motorwissel, de gridstraf en de inhaalrace die ik voor mijn kiezen kreeg. Montréal was damage control. Nu dat achter de rug is, kunnen we weer aanvallen en ga ik proberen het gat met Max weer te dichten. Ik maak me geen zorgen. Het kan best."

De WK-stand in de Formule 1 na de GP van Canada - NOS

Het is de vraag of de lichtpuntjes die Ferrari ziet echt zoden aan de dijk zetten. Sainz noteerde de snelste ronde, maar kwam op het Circuit Gilles Villeneuve net tekort om Verstappen in de slotfase van de overwinning te beroven. Maar veel belangrijker: de door technische problemen geplaagde renstal zag beide auto's in Montréal de finish halen, terwijl Verstappens teamgenoot Sergio Pérez stilviel. Uiteindelijk profiteerde Ferrari amper van de malheur bij de concurrent. De balans van Canada: 29 WK-punten voor Ferrari, 25 voor Red Bull Racing. De Italianen mogen blijven dromen van de constructeurstitel, maar het wordt een kluif om het gat naar de Bulls dit seizoen te dichten. Toch oogde en klonk Binotto na de grand prix opgelucht. "Ik ben blij met dit resultaat, vooral omdat beide auto's heel bleven. Betrouwbaarheid is dit seizoen net zo belangrijk als snelheid. En Carlos was vandaag ijzersterk."

Mattia Binotto - AFP

"We hebben snel na de race in Azerbeidzjan beslist dat Charles achteraan zou starten", vertelt Binotto. "Je weet dan dat het een zware, frustrerende race voor hem wordt. Vooral omdat je veel tijd verliest achter auto's die je niet zomaar voorbij komt. Vijfde is een prima resultaat. Nu we de gridstraf achter de rug hebben, kunnen we weer gaan aanvallen en het gat met Max dichten."

Quote We moeten pieken op het juiste moment en dat is zondagmiddag. Charles Leclerc

Binotto's positieve toon is logisch; na drie races op rij boordevol pech en tegenslag leverde het uitgestippelde racedraaiboek eindelijk een zondag op die beter verliep dan de zaterdag. En dat was het doel. Charles Leclerc sloeg de spijker op de kop: "We hebben heel vaak goed gescoord in de kwalificatie, maar poleposition levert geen punten op. We moeten pieken op het juiste moment en dat is zondagmiddag." Leclerc was na de race gematigd tevreden. "Vijfde is geen beroerd resultaat als je achteraan moet starten. Vlekkeloos ging het niet. Vooral de langzame pitstop was zonde. Ik was net een groepje voorbij en toen kwam ik weer in verkeer terecht. Dat kost veel tijd. Het was een race waarin mijn geduld op de proef werd gesteld. De snelheid was goed, maar er zat niet meer in omdat ik voortdurend tijd verloor achter andere coureurs."

Charles Leclerc tijdens de GP van Canada - AFP