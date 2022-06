Rode Kruis haalt tenten bij aanmeldcentrum Ter Apel weg

Het Rode Kruis is begonnen met het afbreken van de tenten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De 200 slaapplaatsen zijn volgens de hulporganisatie niet meer nodig nu verspreid over Nederland nieuwe opvangplekken zijn gevonden.

De tenten werden begin vorige week opgebouwd. In eerste instantie ging het om tien tenten, maar dat werden er een dag later vijftig. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers had om de tenten gevraagd omdat het aanmeldcentrum de drukte niet aankon.

Donderdag hekelde het Rode Kruis nog de gang van zaken bij het aanmeldcentrum. Mensen in de tenten kregen er 15 uur achter elkaar geen eten en drinken, er waren opstootjes en werd volgens een woordvoerder uit de tenten gestolen.

Een dag later kwam het kabinet met een landelijk crisisorganisatieteam om de opvangproblemen aan te pakken. Staatssecretaris Van der Burg (VVD) zei toen dat hij vandaag een plan klaar wil hebben voor een structurele oplossing.