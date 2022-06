Crematoria halen miljoenen aan metaal uit ovens door hoge grondstofprijzen

Kunstheupen, metalen pennen en spijkers in begrafeniskisten die na een uitvaart achterblijven leveren crematoria meer geld op. Door onder meer de hogere grondstofprijzen hielden crematoria meer geld over aan de metalen.

Naast as blijven er na crematies iedere dag metalen over die crematoria in containers verzamelen. "Protheses tref je aan, maar ook scharen die in een lichaam overblijven", zegt Roel Stapper van crematorium Zuylen in Breda en bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Crematoria. "In Nederland laat een chirurg klemscharen zitten als een patiënt overlijdt en die tref je ook heel soms aan. Maar ook een bril, sieraden of gelukmuntjes."

Een of twee keer per jaar worden de bakken bij crematoria opgehaald en naar een bedrijf gebracht die kijkt of de metalen kunnen worden gerecycled. Metalen worden onder meer gebruikt in de vliegtuigbouw.

Nabestaanden

Jarenlang schommelde de opbrengst rond de 1,6 en 2,5 miljoen euro. De afgelopen jaren liep de opbrengst op naar ruim 3,5 miljoen in 2021. "De verwachting is dat we zeker de 4 of de 5 miljoen gaan halen, omdat de grondstofprijzen zo enorm zijn gestegen", zegt Roel Stapper van de Landelijke Vereniging van Crematoria.

De opbrengst wordt aan goede doelen geschonken via het Dr. C.J. Vaillant Fonds, waar bijna alle crematoria in Nederland bij zijn aangesloten.