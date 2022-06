Regisseur Paul Haggis gearresteerd in Italië om seksueel misbruik jonge vrouw

De politie in Italië heeft de Canadese regisseur Paul Haggis gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik en mishandeling, meldt entertainmentwebsite Variety. De 69-jarige Oscar-winnaar zou een jonge vrouw twee dagen lang hebben gedwongen tot seks met hem.

De anonieme vrouw heeft een aanklacht tegen Haggis ingediend. Variety baseert zich op het politierapport. Daar staat in dat Haggis de vrouw afgelopen vrijdag in de vroege ochtend op het vliegveld van de Zuid-Italiaanse stad Brindisi heeft achtergelaten, "ondanks haar zwakke fysieke en psychische toestand".

Medewerkers van het vliegveld ontfermden zich over haar en boden eerste hulp. De politie bracht haar naar het ziekenhuis, waar het protocol voor slachtoffers van seksueel geweld werd ingesteld. Daarna deed ze aangifte tegen Haggis.

De Italiaanse persbureaus ANSA en AGI melden dat het Openbaar Ministerie in Brindisi Haggis "nadrukkelijk verdenkt van aanranding met verzwarende omstandigheden en ernstig lichamelijk letsel, misdrijven begaan ten opzichte van een jonge buitenlandse vrouw".

Eerdere beschuldigingen

De advocaat van Haggis laat aan Variety weten er zeker van te zijn dat "alle beschuldigingen aan zijn adres worden afgewezen. Hij is totaal onschuldig en is bereid om volledig mee te werken met de autoriteiten, zodat de waarheid snel naar boven komt."

De regisseur en scenarioschrijver, onder meer bekend van de Oscar-winnende films Crash en Million Dollar Baby, was in Italië om een masterclass te geven op een nieuw cultureel festival. De organisatie van Allora Fest zegt geschokt te zijn. Zijn deelname aan het festival is per direct ingetrokken, staat in een verklaring. Daarnaast hebben ze hun medeleven betuigd met de vrouw.

Een andere vrouw had in 2018 al een rechtszaak tegen de regisseur aangespannen. Ze zegt dat Haggis haar in 2013 na een filmpremière gewelddadig heeft verkracht. Na de aanklacht beschuldigden nog eens drie vrouwen Haggis van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Haggis heeft altijd ontkend. Het proces loopt nog omdat de zaak vanwege corona steeds is uitgesteld.