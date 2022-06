Inspecties: jonge vluchtelingen worden slecht behandeld in azc's

De overheid zorgt niet goed voor kinderen en jongeren in de asielopvang. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De instellingen roepen staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken in een brandbrief op om in te grijpen. "Hoe langer deze situatie duurt, hoe schadelijker dat kan zijn voor hun ontwikkeling."

Doordat er niet goed voor minderjarigen wordt gezorgd, krijgen zij te maken met stress en in sommige gevallen geweld. Ook hebben ze onvoldoende toegang tot zorg en onderwijs. De inspecties vragen zich af of de aangekondigde maatregelen van afgelopen vrijdag voldoende zijn om de problemen op te lossen. Zo wordt er een landelijk crisisorganisatieteam in het leven geroepen om de opvang van asielzoekers te verbeteren.

Vanwege de druk op de asielopvang, kan het personeel minder goede opvang en begeleiding leveren dan eigenlijk zou moeten. Er is weinig verbeterd, ondanks waarschuwingen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) twee maanden geleden. De inspecties schrijven nu dat de opvang "in een staat van crisis" verkeert en alleen nog blijft draaien dankzij de "enorme inspanningen en bevlogenheid" van de medewerkers.

Slechte hygiëne en berovingen

Op dit moment zitten er meer dan 10.000 minderjarigen in de asielopvang, 1450 van hen zitten daar zonder ouders of begeleiders. Bijna 2400 jongeren hadden al in een normale woning moeten wonen omdat ze al meer dan veertien weken een verblijfsstatus hebben. "En honderden van hen wachten al meer dan een jaar."

De inspecties gingen kijken bij verschillende asielzoekerscentra. Zo zagen ze dat kinderen en jongeren vaak maanden in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven in plaats van de voorgeschreven drie tot tien dagen. En al die tijd vaak zonder zorg en onderwijs.

De alleenstaande jongeren zorgen voor overlast en er heerst een onrustige sfeer tussen verschillende groepjes in Ter Apel. Doordat er geen capaciteit is om kamercontroles uit te voeren, verslechtert de hygiëne. Ook wordt er niet meer gezamenlijk gegeten omdat de eetzaal niet geschikt is voor de grote groep.

In Ter Apel zaten op het moment van het bezoek van de inspecties drie keer zoveel alleenstaande minderjarigen als normaal gesproken de bedoeling is. Het ontbrak er aan "tijd en continuïteit in de begeleiding. Dit terwijl deze minderjarigen extra kwetsbaar zijn. Sommigen kunnen niet voor zichzelf opkomen, worden beroofd of bedreigd met alle gevolgen van dien."

'Heftige maar herkenbare conclusies'

VluchtelingenWerk Nederland spreekt tegen persbureau ANP van "herkenbare maar desalniettemin heftige conclusies". Volgens de vluchtelingenorganisatie zijn de omstandigheden voor met name kinderen en andere kwetsbare groepen in de overvolle azc's en de noodopvanglocaties totaal ongeschikt.

"We zien dagelijks kinderen die niet meer willen eten en zelfs verschijnselen van ondervoeding hebben. Ook vallen kinderen regelmatig in slaap tijdens de les vanwege vermoeidheidsklachten. Als kinderen al geen trauma hebben opgelopen in het land dat zij ontvlucht zijn, of op de reis hier naartoe, is de kans aanzienlijk dat zij die hier in de (nood)opvang opdoen", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk die ook Van der Burg oproept in te grijpen.