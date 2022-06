Verstappen geniet van zege na duel op het randje met Sainz: 'Het was volgas'

"Dit is een mooi vaderdagcadeau voor mijn vader, die na zijn F1-carrière een stuk of twaalf jaar fulltime in mij heeft geïnvesteerd. Zonder hem had ik hier niet gezeten."

Niet eerder in zijn Formule 1-loopbaan boekte Verstappen op het Circuit Gilles Villeneuve een overwinning. "Voor het eerst hadden we op dit circuit een competitieve auto, het was de eerste echte kans om hier te winnen."

"Zo'n duel is altijd leuk, het was volgas. Sainz zat steeds in de DRS-range, die druk voel je wel. Daarom moest ik steeds zorgen dat ik in de hairpin (de haarspeldbocht, red.) voor het lange rechte stuk geen fout maakte en goed positioneerde. Het was voortdurend op het randje."

Het slechte weer van vrijdag en zaterdag maakte de openingsfase van de race extra spannend, ondanks zijn start van poleposition. "Het was even opletten omdat er door de regen van de afgelopen dagen niet veel grip meer was."

"De race was zwaar. Ik had verwacht dat we sneller zouden zijn en het leek of Carlos iets sneller was." Verstappen ging tot twee keer toe voor de Ferrari van Sainz naar binnen voor nieuwe banden. "Ik denk dat we het strategisch goed hebben gedaan en de goede beslissingen hebben genomen."

'Kwam steeds net niet dichtbij genoeg'

Sainz bleef ronde na ronde heel dicht op de achtervleugel van Verstappen en hield lang zicht op zijn eerste GP-zege. "Het was een heftig en intens duel met Max in de slotfase. Ik riskeerde alles en reed voortdurend op de limiet, maar kwam steeds net niet dichtbij genoeg."

"Ik was aan het pushen, maar kreeg geen kans om echt aan te vallen. Ik zat er steeds net iets te ver achter. Misschien was ik drie tienden sneller, maar dat is niet genoeg om een Red Bull in te halen."