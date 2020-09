Williams gaat sjokkend verder en Sakkari laat Griekse fans weer lachen

Ze sjokte continu over de baan, maar toch is Serena Williams erin geslaagd de laatste zestien van de US Open te bereiken. De 38-jarige Amerikaanse kwam een moeilijke start tegen landgenote Sloane Stephens te boven: 2-6, 6-2, 6-2.

Even leek het erop dat Williams voor het eerst sinds 1998 - ze was toen nog maar 16 - niet voorbij de derde ronde zou komen. "Sloane maakte de eerste set geen fouten", zei Williams over de kampioene van 2017. "Ik focuste me op het winnen van een game en opeens had ik de tweede set. Het was heel intens"

Eenmaal op stoom had Williams weinig meer te duchten van Stephens; ze won tien van de laatste twaalf games. Een evenaring van Margaret Courts recordaantal van 24 grandslamtitels behoort daardoor nog altijd tot de mogelijkheden. In New York zegevierde Williams al zes keer.

Opnieuw wacht Sakkari

In de volgende ronde neemt de Amerikaanse het op tegen Maria Sakkari, van wie ze vorige week bij het Western & Southern Open nog verloor. De Griekse bereikte voor het eerst de laatste zestien in New York door Amanda Anisimova met 6-3, 6-1 opzij te zetten.