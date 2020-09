Sakkari brengt glimlach terug bij Griekse tennisfans in New York

Een dag na de dramatische uitschakeling van Stefanos Tsitsipas bij de US Open heeft Maria Sakkari voor een Griekse opsteker gezorgd. Ze bereikte voor het eerst de laatste zestien in New York door Amanda Anisimova met 6-3, 6-1 opzij te zetten.

"Het was zo zwaar om te zien gisteren. Jullie kunnen je wel voorstellen hoe beroerd Stefanos zich voelt", zei Sakkari over de nederlaag van Tsitsipas, die zes matchpoints verspeelde. "Nu kan Griekenland weer een beetje lachen, daar ben ik trots op."