Braziliaanse vrouwen en Noorse mannen probleemloos naar goud op WK beachvolleybal

Met name de overmacht van de Noorse mannen was groot. De olympische kampioenen van Tokio kwamen geen moment in de problemen tegen Renato/Felipe. Het is de eerste keer dat een Noors koppel goud pakt op het wereldkampioenschap beachvolleybal.

In de eerste set ging het in de eerste paar punten nog gelijk op, maar toen de Noren eenmaal warm waren, was het snel gedaan. In set twee kwam het duo Sørum/Mol niet eens op achterstand. Met het WK-goud hebben de Noren alles gewonnen wat er in het beachvolleybal te winnen is.

Vrouwenfinale

In de vrouwenfinale was het iets spannender, alhoewel de eerste set ook al vrij snel gespeeld was. Het Braziliaanse koppel Duda/Patricia liep direct uit naar 7-2 en gaven dat gat niet meer uit handen.

In de tweede set gaf het Canadese koppel Bukovec/Wilkerson beter tegenstand, kwamen nog even op een 17-16 voorsprong, maar bleek Duda/Patricia in de slotfase toch te sterk.