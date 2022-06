Verstappen houdt Sainz achter zich in spannende slotfase en wint ook in Canada

Verstappen is met zijn zesde zege van het seizoen opnieuw uitgelopen in de WK-stand en zag zijn concurrenten ploeteren. Teamgenoot Sergio Pérez, voorafgaand aan de race tweede in het klassement, viel al vroeg in de race uit door motorproblemen.

Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven. In de 150ste grand prix in zijn Formule 1-carrière begon Verstappen van poleposition en hield hij in een spannende slotfase de Ferrari van Carlos Sainz achter zich.

Vlak achter Verstappen op de startgrid stond verrassend genoeg Fernando Alonso, die er voor het eerst in tien jaar in was geslaagd de eerste rij te halen in de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) kondigde zelfs aan Verstappen in de eerste bocht aan te willen vallen, maar aanspraak op de leiding in de wedstrijd maakte Alonso niet.

Al voor die eerste bocht was bereikt nam Verstappen afstand van de rest van het veld. Het werkte in de openingsronden bovendien in zijn voordeel dat de Spanjaard werd belaagd door zijn landgenoot Carlos Sainz, die niet lang nodig had om in zijn Ferrari voorbij de Alpine van Alonso te gaan.