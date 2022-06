Nederlandse aanvoerder Seelaar stopt vanwege rugklachten met internationaal cricket

Pieter Seelaar stopt met internationaal cricket. De aanvoerder van het Nederlands team heeft naar eigen zeggen te veel last van een rugblessure om nog mee te kunnen op het hoogste niveau.

De 34-jarige bowling allrounder speelde 134 interlands voor Nederland en nam in 2018 het aanvoerderschap over van Peter Borren. "Sinds 2020 werden mijn rugproblemen dusdanig erger dat ik tot mijn spijt niet meer alles kan geven wat ik in me heb", verklaarde Seelaar zijn besluit.

Drieluik tegen Engeland

Seelaar miste zondag door zijn blessure de tweede wedstrijd tegen Engeland in Amstelveen. De Engelsen wonnen met zes wickets, maar Nederland gaf veel beter partij dan afgelopen vrijdag. Engeland won toen met 232 runs.

Het totaal van 498 runs was een record in eendaagse interlands. Het oude record stond ook op naam van Engeland, 481 runs tegen Australië in 2018.

De Nederlandse cricketers spelen in het kader van de ICC Super League deze week drie keer tegen Engeland. Woensdag staat de laatste wedstrijd op het programma op het terrein van cricketvereniging VRA in Amstelveen.