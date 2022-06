Majordebutant Besseling stijgt licht op slotdag US Open, Fitzpatrick wint

Wil Besseling heeft het US Open met een ronde van 74 (+4) afgesloten. De 36-jarige Nederlander, die in Brookline zijn debuut maakte op een major, steeg met zijn totaalscore van 283 (+13) van de de 58ste naar de 56ste plek.

Besseling stond er na twee rondes nog prima voor, maar zaterdag zakte hij met een ronde van 77 ver weg. Op de slotdag startte de golfer uit Hoorn aardig met +1 op de eerste negen holes, maar met vier bogeys en een birdie op de laatste negen holes zakte hij toch nog wat weg.

In goed gezelschap

Joost Luiten was in 2015 de laatste Nederlander die deelnam aan de US Open en eindigde destijds als 39ste. Na zijn derde ronde van zaterdag was een verbetering van die klassering al onwaarschijnlijk voor Besseling, de mondiale nummer 255.

Besseling weet zich met zijn eindklassering in goed gezelschap. Bryson Dechambeau, in 2020 winnaar van het US Open, eindigde eveneens met +13 op de 56ste plaats. Brooks Koepka, winnaar in 2017 en 2018, eindigde als 55ste.