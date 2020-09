Telstar koploper na winst bij Eindhoven in spectaculaire 'Klassieker'

In de eredivisie is Ajax tegen Feyenoord de Klassieker, een niveau lager is dat de ontmoeting tussen FC Eindhoven en Telstar. Al is de wedstrijd, tussen de twee ploegen die het langst onafgebroken in de eerste divisie actief zijn, natuurlijk in geen enkel opzicht te vergelijken met de prestigestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam.

Behalve dan dat de vonken er zaterdag vanaf spatten in Eindhoven. Telstar won zaterdag met 3-2 in het Jan Louwers Stadion.

Vernoemd naar Jan Louwers, vedette van FC Eindhoven in het team dat in 1954 landskampioen werd. Later heetten de plaatselijke helden Henk Bloemers, Leen Warnaar en Cees Schapendonk, maar ook zij konden degradatie uit de eredivisie in 1977 niet voorkomen.

Telstar hield het met zijn boegbeelden Paul van der Meeren, Fred Bischot en Monne de Wit een jaar langer vol in de eredivisie, maar is sindsdien niet meer op het hoogste podium actief geweest.

In tijden van de coronacrisis werden Eindhoven en Telstar gezien als clubs die in het ergste scenario wel eens zouden kunnen omvallen. Maar zaterdag stonden ze er weer, voor de 93ste keer tegen elkaar.