Getergd Cambuur houdt huis bij MVV, Telstar wint 'Klassieker'

Cambuur maakt er zeven op bezoek bij MVV - ProShots

Trainer Henk de Jong noemde het "de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit", dat eerstedivisionist Cambuur na de uitbraak van het coronavirus - en daarop stopgezette competitie - promotie naar de eredivisie misliep. De woede en alle frustraties van enkele maande geleden zijn in Leeuwarden inmiddels omgezet in positieve energie. MVV was het tweede slachtoffer van de ploeg die ook dit seizoen weer titelfavoriet is. In De Geusselt werd ongenadig huisgehouden (1-7). Topscorer Robert Mühren werd deze zomer behouden voor de club uit Leeuwarden en drukte met twee goals zijn stempel. Ook Jarchinio Antonia, international van Curaçao, maakte er twee tegen de weerloze Maastrichtenaren.

Cambuur is vooralsnog de enige ploeg met twee overwinningen in de eerste divisie, maar zes ploegen die een zege boekten in hun openingsduel komen later nog in actie. Waaronder Roda JC Kerkrade zaterdagavond, thuis tegen TOP Oss. De Klassieker Eerder op de dag troffen FC Eindhoven en Telstar elkaar al. Waar in de eredivisie Ajax tegen Feyenoord de Klassieker is, geldt dat een niveau lager voor Eindhoven en Telstar. Al is de wedstrijd, tussen de twee ploegen die het langst onafgebroken in de eerste divisie actief zijn, natuurlijk in geen enkel opzicht te vergelijken met de prestigestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam. Behalve dan dat de vonken er zaterdag vanaf spatten in Eindhoven. Telstar won zaterdag met 3-2 in het Jan Louwers Stadion.

Ilias Bronkhorst zet Telstar op voorsprong in Eindhoven - ProShots

Vernoemd naar Jan Louwers, vedette van FC Eindhoven in het team dat in 1954 landskampioen werd. Later heetten de plaatselijke helden Henk Bloemers, Leen Warnaar en Cees Schapendonk, maar ook zij konden degradatie uit de eredivisie in 1977 niet voorkomen. Telstar hield het met zijn boegbeelden Paul van der Meeren, Fred Bischot en Monne de Wit een jaar langer vol in de eredivisie, maar is sindsdien niet meer op het hoogste podium actief geweest. In tijden van de coronacrisis werden Eindhoven en Telstar gezien als clubs die in het ergste scenario wel eens zouden kunnen omvallen. Maar zaterdag stonden ze er weer, voor de 93ste keer tegen elkaar. Edgar Davids De assistent-trainer van Telstar is sinds dit seizoen Edgar Davids, die als voormalig topvoetballer zijn hele leven in volle stadions speelde. In Eindhoven was het decor vanwege het strenge coronaprotocol nauwelijks bevolkt, maar onder normale omstandigheden telde het stadion de laatste jaren ook al meer lege dan bezette stoelen voor deze partij.

Shona Shukrula debuteert als vierde vrouw in het betaald voetbal - ProShots