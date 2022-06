Schermer Tulen stunt met zilver, eerste EK-medaille sinds Verwijlen in 2011

Schermer Tristan Tulen heeft bij de EK in Antalya voor een stunt gezorgd door zilver te veroveren op degen. Na enkele mooie zeges was hij in de finale kansloos tegen de mondiale nummer vier Yannick Borel: 1-15. Het zilver is de eerste Nederlandse EK-medaille sinds 2011, toen Bas Verwijlen tweede werd.

De 30-jarige Tulen is de nummer 57 van de wereld. Op weg naar z'n eerste grote finale klopte hij onder anderen de Fransman Alex Fava uit Frankrijk (FIE-26), Niko Vuorinen uit Finland (FIE-30) en Alexis Bayard uit Zwitserland (FIE-41).

In de eindstrijd bleek Borel, de Europees kampioen van 2016, 2017 en 2018 en de wereldkampioen van 2018, nog een forse maat te groot. Tulen probeerde wel te scoren, maar de 33-jarige Fransman wachtte elke aanval rustig af en was steeds degene die het punt maakte. Pas bij 0-11 scoorde Tulen.

Schermfamilie

Tristan Tulen groeide op in een schermgezin, al was hij degene die het gezin aan het schermen bracht. Tulen begon als zevenjarige bij een schermclub in Den Bosch. Zijn broer en twee zussen pakten kort erna ook een degen op. Net als de vader van het gezin, die even voorzitter van de lokale schermclub was.

Tegenwoordig traint Tulen samen met en wordt hij gecoacht door zijn zes jaar jongere broer Rafaël, die ook nog steeds schermt. Samen naar de Olympische Spelen is de droom, zeiden ze in oktober vorig jaar in gesprek met TeamNL. Maar Nederland staat nog te laag op de wereldranglijst om met meerdere schermers naar de Spelen te mogen.