Prognose: Macrons coalitie de grootste, maar haalt geen meerderheid

Het Franse lagerhuis, de Nationale Vergadering, kent 577 zetels; één voor elk kiesdistrict. Alleen de winnaar in een district krijgt een zetel. Vandaag was de tweede ronde van de verkiezingen voor de Nationale Vergadering. Die vond plaats in districten waar niemand in de eerste ronde minstens 50 procent van de stemmen wist te halen.

Dat ging overigens om vrijwel alle districten. Slechts in vijf districten haalde iemand in de eerste ronde de meerderheid. Procentueel gezien haalde de coalitie van Macron in de eerste ronde een kleine overwinning. Zijn coalitie kreeg 25,75 procent van alle stemmen, het linkse samenwerkingsblok Nupes 25,66 procent.

Pensioenleeftijd

Peilingen schatten het aantal zetels van Macrons coalitie na de tweede ronde op tussen de 255 en 305, Nupes zou naar verwachting tussen de 140 en 200 zetels bemachtigen.

Bij de verkiezingen in 2017 haalde Macron nog 308 zetels. Door weglopers bleven daar in de loop van de tijd nog 266 van over.

Het linkse blok onder leiding van Jean-Luc Mélenchon voerde campagne voor het verlagen van de pensioenleeftijd van 62 naar 60, een hoger minimumloon en het bevriezen van prijzen voor essentiële goederen. Macron wil de pensioenleeftijd juist verhogen en Fransen meer te besteden geven door de belastingen te verlagen.