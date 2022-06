Mbappé dacht aan stoppen bij Frankrijk: 'Vanwege racisme, niet door gemiste penalty'

Kylian Mbappé overwoog vorig jaar een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan vanwege racistische bejegeningen na zijn gemiste strafschop op het EK tegen Zwitserland. De 23-jarige Franse superster laat dat zondag weten in een reactie op opmerkingen van de voorzitter van de Franse voetbalbond.

Die voorzitter van de FFF, Noël le Graet genaamd, onthulde eerder op zondag in gesprek met Le Journal du Dimanche dat Mbappé na het EK overwoog te stoppen als international. "Hij vond dat de FFF hem niet had verdedigd na de gemiste strafschop en alle kritiek", aldus Le Graet. "We spraken elkaar vijf minuten in mijn kantoor."

"Hij was boos en zei dat hij niet meer voor Frankrijk wilde spelen", ging de preses verder. "Maar dat meende hij natuurlijk niet. Kylian is een winnaar. Hij was erg gefrustreerd door de uitschakeling, wij allemaal trouwens. Maar hij is een geweldige jongen, veel meer een teamspeler dan mensen denken."

Snelle reactie Mbappé: 'NIET vanwege strafschop'

Mbappé had weinig tijd nodig om uit te leggen dat het in zijn ogen anders zat. "Ja, ik heb hem vooral goed uitgelegd dat het in verband met racisme was en NIET vanwege de strafschop. Maar hij was van mening dat er geen racisme was geweest...", stelde hij op Twitter.