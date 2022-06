Opsteker Nederlandse hockeymannen: eindzege Pro League na 2-1 winst op India

De Nederlandse hockeyers hebben met een 2-1 overwinning op India de eindzege in de Pro League gepakt. Door de overwinning in het aantrekkelijke duel kan de nummer twee in de stand België, dat in zijn laatste wedstrijd Engeland afdroogde (5-0), niet meer over Nederland heen.

Negen maanden na het olympisch dieptepunt van Tokio winnen de Nederlandse hockeymannen weer een prijs en tonen aan dat ze op de weg terug zijn richting het WK in India in januari 2023. Het is het eerste succes van bondscoach Jeroen Delmée, die met de hockeymannen maar één wedstrijd verloor deze Pro League, vorige week tegen Duitsland.

Zondag kregen op het sportpark bij HC Rotterdam tegen India al enkele prominente namen rust. Seve van Ass, Pirmin Blaak, Koen Bijen keken toe. Ze zagen een valse start van hun teamgenoten.