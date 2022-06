Zwemmer Kamminga pakt zilver in zijn eerste WK-finale: 'Heel tevreden'

Na het keerpunt wist Kamminga nog te versnellen en Fink in te halen. Martinenghi was echter net te ver weg en de Nederlander tikte als tweede aan. "Ik ben er heel tevreden mee", keek Kamminga met een positief gevoel terug op zijn race, die volgens hem 'lekker ging'.

Het was voor Kamminga de eerste WK-finale in zijn carrière en hij gold als een van de topfavorieten voor goud. De 26-jarige zwemmer kwam goed van het startblok en lag lange tijd op de derde plaats achter Martinenghi en de Amerikaan Nic Fink.

Arno Kamminga heeft een zilveren medaille gehaald op de WK zwemmen in Boedapest. In de finale van de 100 meter schoolslag werd hij tweede achter de Italiaan Nicolo Martinenghi.

"Vanochtend werd ik toch niet helemaal lekker wakker, maar dit was de beste race die ik hier heb gezwommen. In het eerste deel wilde ik bijblijven om dan in het tweede deel toe te slaan, maar de Italiaan was te sterk", aldus Kamminga.

Voor de 22-jarige Martinenghi was het de eerste wereldtitel langebaan. Bij de Olympische Spelen in Tokio sleepte de Italiaan achter Peaty en Kamminga het brons in de wacht.

Peaty afwezig

Grote afwezige in Boedapest is Adam Peaty, tweevoudig olympisch- en drievoudig wereldkampioen op de 100 meter schoolslag. De 27-jarige Brit moest de WK laten schieten vanwege een voetblessure.

Kamminga kon in de voetsporen treden van Marcel Wouda, die nog altijd de enige Nederlandse man is die WK-goud op een individuele afstand heeft gewonnen. Wel is Kamminga de opvolger van Van den Hoogenband, die in 2007 als laatste Nederlandse man een WK-medaille veroverde op de langebaan.