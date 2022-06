Jakobsen toont Tourvorm door slotrit Ronde van België te winnen

Fabio Jakobsen heeft in de slotetappe van de Ronde van België laten zien klaar te zijn voor de Tour de France, die over een kleine twee weken begint. Jakobsen schreef in Beringen de slotetappe van de Baloise Belgium Tour op zijn naam.

Hij versloeg de Belgen Jasper Philipsen en Gerben Thijssen op de streep en maakte daarmee het feestje voor Quick-Step compleet. Jakobsens ploeggenoot Mauro Schmid won namelijk het eindklassement dankzij tussensprintjes in de zogenaamde 'gouden kilometer', waarin drie keer 3, 2 en 1 bonificatieseconden op het spel stonden.

Secondenspel in slotrit

Voorafgaand aan de laatste rit had Schmid een voorsprong van slechts een paar honderdsten op Tim Wellens, die de eerste van drie bonificatiesprintjes naar zich toetrok en daarmee de leiding in het klassement overnam.

Met behulp van zijn ploeggenoten won Schmid het tweede en derde sprintje, genoeg voor de eindzege. Dat diezelfde ploeggenoten daarna niet meer het sprinttreintje voor Jakobsen konden vormen, deerde de Nederlandse topsprinter niet.

Aanstaande vrijdag rijdt Jakobsen het Nederlands kampioenschap op de weg, waarna hij vanaf 1 juli zijn debuut zal maken in de Ronde van Frankrijk.