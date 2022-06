Handballers Aalsmeer voor vierde keer op rij landskampioen na zege op Volendam

Handbalclub Aalsmeer is voor de vierde keer op rij landskampioen geworden. Dankzij een 34-20 thuisoverwinning op Volendam werd de best-of-three al in het tweede duel beslist.

De reeks van Aalsmeer begon in 2018, toen de club zich na negen jaar eindelijk weer tot kampioen mocht kronen. Vervolgens prolongeerde Aalsmeer zijn titel in 2019. Een jaar later werd er geen kampioen uitgeroepen vanwege de coronapandemie, maar in 2021 was het opnieuw Aalsmeer dat zegevierde.

De finale om het landskampioenschap moest dit seizoen uitgevochten worden met Volendam, dat de reguliere competitie had gewonnen. Het eerste duel eindigde na een spannende strijd in een 27-26 overwinning voor Aalsmeer.

Ruime zege

De tweede wedstrijd in de best-of-three was een stuk minder spannend. Volendam begon wel sterk en pakte meerdere keren een voorsprong van twee doelpunten, maar Aalsmeer wist het gat telkens weer te dichten. De thuisclub nam het initiatief over en stond halverwege op een 15-12 voorsprong.

In de tweede helft denderde Aalsmeer door en werd het gat alleen maar groter. Na zestig minuten stond er een ruime 34-20 overwinning op het bord in de sporthal in Aalsmeer.