Eindzege Thomas in Ronde van Zwitserland, dagsucces voor Evenepoel

Geraint Thomas heeft de 85ste editie van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De renner van Ineos is de eerste Brit die de ronde op zijn naam brengt.

De 36-jarige veteraan uit Wales moest in de afsluitende tijdrit rondom Vaduz over 25,6 kilometer twee seconden op de Colombiaan Sergio Higuita goedmaken. Dat bleek geen probleem: met een ijzersterke race reed hij zelfs de tweede tijd.

De dagwinst ging naar Remco Evenepoel. De Belg had halverwege een achterstand van zeven seconden op Stefan Küng, maar de Zwitser kon het thuispubliek geen zege bezorgen.

In de Liechtensteinse hitte verloor hij achttien seconden in het tweede deel en daarmee werd Küng derde.

Eerste overwinning dit seizoen

Het is de eerste zege voor Thomas dit seizoen. De Tourwinnaar van 2018 won vorig jaar de Ronde van Romandië in Zwitserland. In 2015 eindigde hij als tweede in de Ronde van Zwitserland, achter de Sloveen Simon Spilak.