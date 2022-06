Zestien schapen doodgebeten door honden in natuurgebied Rosmalen

In Rosmalen zijn vanochtend in een natuurgebied dertien schapen doodgebeten door drie honden. Nog eens drie dieren waren er zo slecht aan toe dat ze door agenten uit hun lijden moesten worden verlost, zegt de politie.

De schapen hoorden bij een kinderboerderij in de buurt en liepen los in het natuurgebied, dat vrij toegankelijk is, meldt Omroep Brabant. Op de kinderboerderij is volgens de politie met grote verslagenheid gereageerd.

De politie laat weten dat de drie schapen die door agenten uit hun lijden zijn verlost, zijn doodgeschoten met een dienstwapen. "Het was duidelijk dat de schapen niet meer gered konden worden. We wilden ze ook niet onnodig lang laten lijden. In overleg is besloten om de dieren te doden", zegt een woordvoerder van de politie.

Honden in beslag genomen

Toen agenten de schapen vonden, was het niet bekend wie de eigenaar was van de dieren. "Onze prioriteit lag bij het welzijn van de schapen en op dat moment was het het beste om de dieren niet langer te laten lijden", legt de woordvoerder uit. "Later werd duidelijk dat de eigenaar er ook geen bezwaar tegen had."

De eigenaar van de kinderboerderij heeft aangifte gedaan tegen de eigenaar van de honden. De honden zijn in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie beslist wat er met de dieren gebeurt.