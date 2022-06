Medvedev verliest finale en ziet coach boos vertrekken, Berrettini wint Queen's

De Pool, twaalfde op de wereldranglijst, was na 26 minuten klaar met zijn demonstratie en hoopte die lijn door te trekken in de tweede set.

Hurkacz had in de eerste set geen kind aan Medvedev en plaatste twee breaks, met onder meer een prachtig dropshot in de tweede game.

Medvedev uitte na die game zijn frustraties richting coach Gilles Cervara, iets wat hij eerder in de partij ook al had gedaan. Cervara was duidelijk not amused en verliet chagrijnig het stadion.

Hetzelfde gebeurde vorig jaar op de Australian Open, toen Medvedev tijdens zijn partij in de derde ronde tegen Filip Krajinovic ook ruzie maakte met Cervara. De Fransman beende woest weg en Medvedev won het duel alsnog.

Tweede verlies op rij

Eenzelfde verloop zat er in Halle niet in. Hurkacz, vorig jaar op Wimbledon ook te sterk voor de Rus, hield het hoofd koel en had aan die ene break voldoende om ook de tweede set en dus de partij naar zich toe te trekken.

Voor Medvedev was het de tweede finalenederlaag op rij. In Rosmalen kon hij vorige week het sprookje van Tim van Rijthoven niet beëindigen. Toen werd het 6-4, 6-1.

De meeste tennissers bereiden zich nu voor op Wimbledon, dat eind deze maand begint. Daar mag Medvedev vanwege de Russische inval in Oekraïne niet aan meedoen.

Berrettini prolongeert titel Queen's

Matteo Berrettini won net als vorig jaar het grastoernooi van Queen's in Londen. De Italiaan, die in de halve finales nog te sterk was voor Botic van de Zandschulp, versloeg de Serviër Filip Krajinovic met 7-5, 6-4.