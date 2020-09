Dumoulin knecht voor favoriet Roglic en zakt uit toptien Tourklassement

Toen Tadej Pogacar aanviel op de Col de Peyresourde, de derde en laatste klim van de dag, kon Dumoulin niet mee. Vrijdagavond gaf de renner van Jumbo-Visma in de Avondetappe al aan dat Primoz Roglic de belangrijkste troef is van de ploeg op het moment en dat onderstreepte hij zaterdag door op de beslissende klim kopwerk te doen voor Roglic.

Peters, vorig jaar al winnaar van een etappe in de Giro, kwam solo over de finish. De Let Toms Skujins eindigde op 47 tellen als tweede.

De ritzege ging zes minuten voordat Pogacar binnenkwam naar de 26-jarige Fransman Nans Peters, die deel uitmaakte van een grote kopgroep die de hele dag vooruit had gereden en op de beklimmingen uit elkaar was gevallen.

Op die klim ging Romain Bardet, zevende in het klassement, onderuit waarna hij met een bebloede elleboog terugkeerde en parkeerde sprinter Giacomo Nizzolo zijn fiets in de berm. De Europees kampioen heeft de Tour door knieklachten moeten verlaten.

De grootste namen in de groep waren Ilnoer Zakarin, Søren Kragh Andersen en de drager van de bolletjestrui, Benoît Cosnefroy. De Fransman slaagde in zijn opzet om de trui wat steviger om de schouders te krijgen door als eerste boven te komen op de Col de Menté (eerste categorie).

Op de Port de Balès viel de kopgroep uit elkaar. Jérôme Cousin nam de leiding even in handen, maar viel terug. De Rus Zakarin en de Fransman Nans Peters bleven met z'n tweeën over. In de afdaling kon Zakarin zijn mede-aanvaller niet bijhouden.

Peters begon in zijn eentje aan de Peyresourde, waar het ondanks de coronamaatregelen niet veel rustiger uitzag dan in andere jaren. Supporters met en zonder mondkapje schreeuwden de renner omhoog. Peters kwam een halve minuut voor Zakarin boven en werd in de afdaling niet meer ingehaald.