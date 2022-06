Klimaatmars in Rotterdam: minder stikstof en Schiphol, meer daden

In Rotterdam hebben duizenden mensen meegelopen in een mars waarmee aandacht werd gevraagd voor klimaatproblematiek. De mars begon op het plein voor de Markthal en eindigde daar ook weer na een route over de Blaak, Coolsingel en het Hofplein.

De mars was een vervolg op de demonstratie die in november vorig jaar in Amsterdam plaatsvond. Daar kwamen destijds zo'n 40.000 deelnemers op af. Vandaag was de belangstelling een stuk kleiner. Volgens de organisatie liepen er zo'n 10.000 mensen mee, de politie wil nog geen schatting geven van het aantal aanwezigen.

De demonstratie was een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie. Daarin werken onder meer OxfamNovib, Greenpeace, Extinction Rebellion en Milieudefensie samen. "Het is tijd om in actie te komen voor het klimaat: geen woorden maar daden", zeggen ze, verwijzend naar het adagium van Feyenoord.

'Aanjager van klimaatcrisis en oorlog'

De organisatie zegt voor Rotterdam te hebben gekozen vanwege de rol die de Rotterdamse haven speelt in de industrie voor fossiele brandstoffen: "In de haven van Rotterdam komen iedere dag ladingen binnen met grote impact op de natuur en op onze toekomst. Tankers vol kolen en olie uit bijvoorbeeld Rusland, maar ook soja en palmolie. Daarom gaan we de straat op", zegt Vatan Hüzeir van Fossielvrij NL.

Bij de mars waren spandoeken te zien over Schiphol en over stikstof, zoals: "Boeren, er is niks tof aan stikstof" en "Minder vliegen, meer treinen". Greenpeace ziet tevens een verband tussen klimaatproblematiek en de oorlog in Oekraïne: "Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van oorlog, conflict en vervuiling. Door een kapot systeem lijken we als samenleving vast te zitten aan fossiele brandstoffen", aldus Faiza Oulahsen.