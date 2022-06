Pogacar sluit Ronde van Slovenië in stijl af: ritwinst en eindzege

Tadej Pogacar heeft de Ronde van Slovenië in stijl afgesloten. De 23-jarige Sloveen won de slotetappe en verzekerde zich van de eindzege in de ronde van zijn thuisland.

De overmacht van de UAE-ploeg in Slovenië werd nog maar eens duidelijk in de vijfde en laatste rit. Zaterdag gaf Pogacar de ritzege nog weg, nadat hij een potje steen-papier-schaar had verloren van zijn teamgenoot Rafal Majka, maar zondag werd er echt gesprint om de winst.

In de eindsprint toonde de tweevoudig Tourwinnaar zich de sterkste. Ook Majka perste er een sterke sprint uit en kwam als derde over de finish.

In het eindklassement was het al lang niet spannend meer. Pogacar werd als winnaar gehuldigd in Novo Mesto. Majka eindigde op twaalf seconden achterstand als tweede in het klassement. Het gat achter de UAE-renners was aanmerkelijk groter. Sloveen Domen Novak eindigde op ruim tweeënhalve minuut als derde.

Nederlander in kopgroep

De slotrit was 156 kilometer en kort voor de finish lag een venijnige klim. In de kopgroep van acht renners zat één Nederlander, namelijk Etienne van Empel. De groep met de 28-jarige Nederlander werd echter enkele kilometers voor de finish gegrepen, waarna Pogacar zijn kans greep.

Hij viel aan en zijn landgenoot Matej Mohoric kon volgen. Even later sloot ook Majka aan. Pogacar deelde niet opnieuw cadeautjes uit, vloerde met een fantastische sprint Mohoric en liet zien in topvorm te zijn voor de aanstaande Tour, die op 1 juli van start gaat in Kopenhagen.