Quartararo gaat dankzij zege in Duitsland met flinke voorsprong naar Assen

Daardoor kon de superieure Yamaha-coureur Quartararo onbedreigd naar de zege rijden. Zijn landgenoot Johann Zarco eindigde op iets minder dan 5 seconden als tweede. De Australiër Jack Miller werd derde, vlak voor de Spanjaard Aleix Espargaró, die achter Quartararo tweede staat in de WK-stand.

Quartararo startte op de Sachsenring op de tweede plaats en nam na een fraai duel de leiding over van Francesco Bagnaia. De Italiaan viel niet veel later uit door een crash.

Wereldkampioen Fabio Quartararo reist volgende week met veel vertrouwen af naar Assen. De TT-winnaar van vorig jaar heeft de MotoGP-race in Duitsland met overmacht gewonnen.

Het seizoen begon nog moeizaam voor Quartararo, die in de eerste vier races slechts eenmaal bij de eerste zes eindigde. Maar in Duitsland boekte hij alweer zijn derde overwinning van het seizoen. Quartararo leidt de WK-stand met 172 punten, Aprilia-coureur Espargaró staat tweede met 138 punten.

Bendsneyder en Van den Goorbergh buiten de punten

De Nederlandse motorcoureurs Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh gaan niet in topvorm naar Assen. In de Moto2-race eindigden ze net buiten de punten op de Sachsenring. Bendsneyder werd zestiende en Van den Goorbergh eindigde als achttiende. De zestienjarige zoon van oud-motorcoureur Jürgen van den Goorbergh is na tien races nog altijd puntloos.

De race werd gewonnen door de Spanjaard Augusto Fernández, die zijn tweede zege van het seizoen boekte. Ondanks een uitvalbeurt behoudt de Italiaan Celestino Vietti de leiding in het klassement.