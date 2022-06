Weer doden door zware overstromingen in India en Bangladesh

Ook in buurland Bangladesh zijn dit weekend doden gevallen door het noodweer. Bij blikseminslagen zijn sinds vrijdag zeker negen doden gevallen. Hier zijn Sunamganj en Sylhet in het noorden en noordoosten de zwaarst getroffen districten.

Overstromingen en modderstromen hebben nog eens acht levens geëist in de Indiase deelstaat Assam, in het noordoosten van het land. Door hevige regenval die al wekenlang aanhoudt is de Brahmaputra, een van de grootste rivieren van Azië, overstroomd. Het dodental staat nu op 62.

In zowel Bangladesh als India is het leger ingezet om de hulpdiensten te helpen bij het redden van gestrande mensen en bij het uitdelen van voedsel en noodzakelijke spullen.

'Grimmig'

Himanta Biswa Sarma, deelstaatpremier van Assam, heeft gisteren een aantal getroffen gebieden bezocht. Hij beschrijft de situatie als grimmig en zegt zich te concentreren op hulp- en reddingsoperaties. Volgens hem zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd uit de overstroomde gebieden.

In verschillende delen van Assam vallen vandaag nog zware regenbuien. "De hoeveelheid regen is ongekend", zegt een ambtenaar van het meteorologische station in Gauhati, de grootste stad in de deelstaat. Na dit weekend wordt een onderbreking van de regen verwacht.

Vorige maand werden de noordelijke gebieden in India en Bangladesh al getroffen door overstromingen. Gewassen werden vernietigd en huizen raakten beschadigd. Afgelopen week raakten deze gebieden opnieuw overspoeld.