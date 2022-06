Brand moet drie rensters voorlaten in rommelige tijdrit en verliest leiderstrui

In pas haar eerste tijdrit van het jaar is Lucinda Brand knap als vierde geëindigd in de Ronde van Zwitserland. Ze moet wel de leiderstrui afstaan aan de Amerikaanse Kristen Faulkner.

De renster uit Alaska zette met 31.46 de snelste tijd neer. Daarmee troefde ze haar ploeggenotes van BikeExchange Georgia Williams uit Nieuw-Zeeland (32.00) en Georgia Baker uit Australië (32.49) af. Brand had 32.53 nodig voor de tijdrit over 25,6 kilometer in Liechtenstein.

Vanmiddag rijden de mannen in de Ronde van Zwitserland een tijdrit over hetzelfde fraaie parcours door de Alpen.