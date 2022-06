Ondanks toegenomen concurrentie pakken Nederlandse roeiers ook in Poznan tien medailles

Dit weekend was er bij de tweede wereldbeker in het Poolse Poznan wel een zeer sterk deelnemersveld. En toch roeide Nederland opnieuw tien medailles bij elkaar. Waaronder liefst vijf gouden.

Met een oogst van tien medailles begon het wereldbekerseizoen drie weken geleden in Belgrado veelbelovend voor de Nederlandse roeiers. Maar er was wel een flinke kanttekening: bij die wedstrijd ontbraken toplanden als de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Italië en Roemenië.

Vier keer goud bij de vrouwen

Ymkje Clevering en Veronique Meester waren de besten in de klasse twee-zonder-stuurvrouw. In hun finalerace noteerden ze een tijd van 7.16,61. Daarmee bleven ze het Amerikaanse team (7.18,82) en het Ierse team (7.26,16) voor.

Roos de Jong en Laila Youssifou wonnen in de klasse dubbeltwee. Met 6.54,67 waren zij aanzienlijk sneller dan de rest. Sanita Puspure en Zoe Hyde uit Ierland eindigden in 6.59,03 als tweede.

In de skiff pakte Karolien Florijn met overmacht het goud. Ze liet de concurrentie, met onder anderen de Zwitserse oud-wereldkampioene Jeannine Gmelin, ver achter zich.

Het vierde goud bij de vrouwen was er voor de acht. Stuurvrouw Dieuwke Fetter en roeisters Benthe Boonstra, Laila Youssifou, Hermijntje Drenth, Marloes Oldenburg, Roos de Jong, Tinka Offereins, Ymkje Clevering en Veronique Meester klopten Denemarken en Australië.

De vier zonder stuurvrouw (Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth en Tinka Offereins) pakte zilver. Met 6.41,23 kwamen zij tweeënhalve seconde tekort op Australië. De dubbelvier (Nika Vos, Tessa Dullemans, Ilse Kolkman en Bente Paulis) pakte brons achter China en Zwitserland.

Twellaar pakt goud in skiff

Bij de mannen was er goud voor Melvin Twellaar. Met 6.51,38 was hij ruim vijf seconden sneller dan de concurrentie in de skiff.

Twellaar (25) roeide de afgelopen jaren met Stef Broenink in de dubbeltwee. In 2020 pakten ze in Poznan de Europese titel en een jaar later werden ze tweede bij de EK. Op de Olympische Spelen legden ze opnieuw beslag op het zilver.

Broenink vormt nu met Koen Metsemakers een duo in de dubbeltwee. Zij werden derde in Poznan in exact dezelfde tijd als Australië, dat ook een bronzen medaille kreeg.

Niki van Sprang en Lennart van Lierop pakten zilver in de klasse twee-zonder-stuurman zilver achter de Verenigde Staten. In de vier zonder stuurman deden twee Nederlandse boten mee. Nederland 1 (Ralf en Rik Rienks, Ruben Knab en Sander de Graaf) eindigde in 6.04,21 als tweede, Nederland 2 (Bjørn van den Ende, Nelson Ritsema, Michiel Mantel en Mick Makker) moest genoegen nemen met de vijfde plek.