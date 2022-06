Verstappen heerst, de drie andere kampioenen azen op eerherstel

Dertien wereldtitels hebben ze samen: Lewis Hamilton (7), Sebastian Vettel (4) en Fernando Alonso (2). Hun verwachtingen voor het seizoen waren hooggespannen. Een vers reglement met nieuwe auto's moest leiden tot meer onderlinge duels en kleinere gaten tussen kop, middenmoot en achterhoede. Elk team zou races kunnen winnen, beloofde de Formule 1-leiding. Hoewel veteraan Alonso in de natte, grillige kwalificatie voor de Canadese grand prix verraste met een tweede tijd, komt er nog weinig van terecht. Red Bull Racing en Ferrari domineren het seizoen. De rest - inclusief het jarenlang onaantastbare Mercedes - komt er niet aan te pas en moet het hebben van tegenslagen bij Verstappen, Pérez, Leclerc en Sainz.

Voor F1-iconen Hamilton (Mercedes), Vettel (Aston Martin) en Alonso (Alpine) lijkt een GP-zege ver weg. Op eigen kracht lukt het niet en de wereldtitel kunnen ze sowieso op hun buik schrijven. Alonso noemt zijn start op de eerste rij vandaag zelfs irrelevant. "Het stelt weinig voor. Dromen van de zege is niet realistisch. Ik hoop dat ik Max voorbij kan schieten in de eerste bochten en een rondje de race leid. Dat zou leuk zijn, maar daarna mogen Red Bull en Ferrari hun gang gaan. Wij kennen onze tekortkomingen."

Wispelturige bolide Lewis Hamilton beleeft een dramaseizoen, maar heeft vanaf de vierde startplek zowaar zicht op een podiumresultaat. De 37-jarige Brit kan wel een oppepper gebruiken. "Het zijn moeilijke maanden. Het is aan mij om iedereen positief en gemotiveerd te houden. Die taak neem ik uiterst serieus." De zevenvoudig kampioen reeg jarenlang moeiteloos de zeges aaneen en brak record na record, maar is dit seizoen een stuiterende speelbal van zijn wispelturige bolide. Bovendien heeft Hamilton moeite om zijn jonge teamgenoot bij te benen. De WK-stand spreekt boekdelen: George Russell sprokkelt punten, finisht voortdurend in de top-vijf en staat knap vierde. Hamilton valt tegen; hij bezet de zesde plek, met 37 punten achterstand op zijn stalgenoot.

WK-stand Formule 1 - NOS

Hamilton heeft dit jaar nog geen vlekkeloos weekend gehad. Het voelt alsof Mercedes met hagel schiet. Voortdurend moet het team gokken of een afstelling wel of niet werkt. "We experimenteren veel met de auto", zegt Hamilton. "De ene keer pakt dat goed uit, de andere keer verkeerd. Soms proberen we iets uit, puur om het gedrag van de auto beter begrijpen. Dat kost veel tijd. Soms een hele training, maar so be it. Dit is een fase waar we doorheen moeten. Het is niet ideaal, maar we komen er wel."

Lewis Hamilton tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Canada - Reuters

Het al dan niet gespeelde optimisme voor de bühne siert de Brit. Hij weigert het bijltje erbij neer te gooien, maar na de eerste trainingen in Montréal was er even weinig van zijn strijdlust over. "We reden met een experimentele vloer. Het was een ramp. Niets wat we met deze auto doen lijkt te werken. Hij wordt alleen maar slechter." Het keiharde oordeel komt niet uit de lucht vallen. Teambaas Toto Wolff noemde de Mercedes onlangs een 'shitbox'.

Verloren seizoen Hamilton beseft: 2022 is nu al een verloren seizoen. "We hebben fundamentele problemen. Ik word er niet blij van, maar het is niet anders. Met deze auto moeten we het dit jaar doen. Hij stuitert en hupt alle kanten op en breekt voortdurend uit. Ik ben alleen maar bezig om hem uit de muur te houden. Voor volgend jaar moeten we dit fiksen en iets beters bouwen." Hamilton heeft zich neergelegd bij een tijdelijke bijrol; Sebastian Vettel (34) is daar al aan gewend. De Duitser hoopte Ferrari aan wereldtitels te helpen, maar die missie mislukte. Aston Martin lijkt Vettels eindstation. De diepe zakken van teameigenaar Lawrence Stroll bewijzen vooral dat GP-zeges niet te koop zijn. Alleen het diep weggezakte Williams heeft minder punten dan Aston Martin.

Sebastian Vettel voor de Grand Prix van Canada - AFP

Vettel staat veertiende in de WK-stand. Schrale troost: teamgenoot en multimiljonairszoon Lance Stroll presteert nóg belabberder. Vettel beseft dat er een wonder nodig is voor een podiumfinish. "Punten pakken is met deze auto een wereldprestatie. We worden competitiever omdat we hem iets beter snappen en finetunen, maar wees eerlijk: dat ik in Azerbeidzjan zesde werd, kwam vooral door gestrande Ferrari's. Dat was mazzel." Geduld Net als Hamilton probeert Vettel geduldig te blijven. "Als we een fractie van een seconde vinden, kan dat veel opleveren. Red Bull en Ferrari zijn te snel. Mercedes zit ook voor het middenveld, maar de rest is te pakken. McLaren, Alpine, Alfa Romeo en Alpha Tauri liggen dicht bij elkaar." Hamvraag is of Vettel nog genoeg energie heeft om op Aston Martin-succes te wachten. Opperhoofd Stroll heeft vijf jaar uitgetrokken voor een machtsgreep, maar Vettels jaren beginnen te tellen. "2026 is erg ver weg. Ik kijk alleen naar dit seizoen en een beetje naar 2023. Ik weet nog niet wat ik daarna ga doen."

Hongerige Alonso Iemand die zéker 2026 niet gaat halen als F1-coureur is Fernando Alonso. De 40-jarige Spanjaard verheugde zich op de nieuwe auto's, maar het uitblijven van echt aansprekende resultaten knaagt.

Max Verstappen en Fernando Alonso feliciteren elkaar met een goede kwalificatie in Canada - Getty Images

Ook de WK-stand doet pijn: Alonso staat elfde, ruim achter teamgenoot Esteban Ocon. In Canada kan Alonso dat in één klap rechtzetten. "Ik wil deze startpositie verzilveren. Als vierde of vijfde finishen zou heel mooi zijn. Daar ga ik voor vechten. Als dat lukt, voelt het al een beetje als een grand prix-zege." Na een moeizame seizoenstart is Alonso hongerig. "Het zat vaak tegen. In de eerste races waren we sneller dan Mercedes, maar ging het mis door pech en foutjes. Daarna haalden we de finish wél, maar waren we veel minder competitief." "We hebben terrein verloren en moeten dat snel rechtzetten. Ik hoop dat we hier de eerste slag slaan. Montréal ligt ons wel, maar we moeten realistisch blijven. Red Bull en Ferrari zijn te snel."