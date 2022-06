Man rijdt met graafmachine in op agenten in Tilburg

De politie heeft op een manege in Tilburg enkele waarschuwingsschoten gelost nadat een man met een graafmachine was ingereden op agenten. De 40-jarige man is aangehouden.

De agenten waren afgekomen op een melding over een man die de ruiten van een auto had vernield, terwijl er iemand in de wagen zat. "Het slachtoffer in het voertuig kende deze man niet", zegt de politie.

Daarna rende de man volgens de politie over het erf naar een graafmachine, stapte in en begon te rijden. Agenten zagen dat de man een mes vasthield.

Pepperspray

Agenten probeerden hem te stoppen met pepperspray, maar dat lukte niet. De man reed in op een politiewagen en werd uiteindelijk met een taser tot staan gebracht en aangehouden, meldt Omroep Brabant.