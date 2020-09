Vrouw gedood in Den Helder, 'mogelijk slachtoffer huiselijk geweld'

In haar woning in Den Helder is vanochtend het lichaam aangetroffen van een 62-jarige vrouw.

Volgens de politie is zij door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft twee mannen van 62 en 36 jaar oud aangehouden. "We onderzoeken welke rol zij hebben gespeeld bij de dood van de vrouw", laat een woordvoerder weten bij NH Nieuws.

Ook uren na de vondst van de vrouw is de politie spaarzaam met informatie over de toedracht van het misdrijf. Een aantal buurtbewoners zegt dat een van de twee aangehouden mannen de zoon was van het slachtoffer. Ook laten ze weten dat de vrouw al geruime tijd slachtoffer zou zijn van huiselijk geweld. De politie wil alleen bevestigen dat zowel het slachtoffer als de twee aangehouden mannen uit Den Helder komen.