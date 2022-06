Parlementsverkiezingen in Frankrijk, behoudt Macron de meerderheid?

Franse kiezers brengen vandaag hun stem uit in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Vandaag valt de beslissing in districten waar in de eerste ronde niemand als winnaar uit de bus kwam. In de eerste ronde werd de partij van president Emmanuel Macron, die samenwerkt met twee kleinere partijen, met een klein verschil de grootste. Vandaag wordt duidelijk of Macron met zijn Renaissance-partij op een absolute meerderheid kan rekenen. Daar zijn 289 zetels voor nodig. Macrons centrale blok Ensemble kreeg vorige week 25,75 procent van de stemmen. De linkse samenwerking van vijf partijen Nupes onder leiding van Jean-Luc Mélenchon haalde bijna 25,66 procent. Volgens de peilingen wordt het spannend voor Macron. Er is een grote kans dat hij zijn absolute meerderheid in het parlement kwijtraakt. De vorige keer haalde zijn partij 300 zetels. Door 'weglopers' is het aantal zetels afgenomen tot 266.

Correspondent Frank Renout: "Vrijwel zeker wordt Macrons partij na vandaag de grootste in het parlement. De hamvraag is of hij ook een absolute meerderheid behaalt. Peilingen durven daar niets over te zeggen. Als hij die kwijtraakt, kan hij niet meer ongestoord zijn plannen doorvoeren en moet hij op zoek naar kleinere partijen om mee samen te werken. Als hij veel zetels verliest, wordt dat een stuk ingewikkelder. Dan zou hij steun moeten zoeken bij grotere partijen, die ver bij hem uit de buurt liggen."

Hoewel het verschil in percentage klein was bij de eerste ronde, krijgt de partij van Macron toch meer zetels. Grote coalitiepartijen zoals Ensemble hebben een voordeel in het Franse kiesstelsel. Omdat Macrons partij in veel meer kiesdistricten is vertegenwoordigd dan Nupes, kan die ook meer zetels winnen. Ensemble is in het hele land vertegenwoordigd, zowel in de steden als op het platteland. Nupes heeft vooral veel kiezers in de stedelijke gebieden. Lage opkomst Net als in de eerste ronde wordt er een lage opkomst verwacht. Waarschijnlijk stemmen vandaag nog minder kiesgerechtigden dan vorige week, toen 47,5 procent een stem uitbracht. De lage opkomst is bij verkiezingen in Frankrijk al jarenlang een trend, mensen hebben weinig vertrouwen in de politiek. De stembureaus sluiten om 18.00 uur, maar in een aantal grote plaatsen zijn ze twee uur langer open. De eerste exitpolls worden vanaf 20.00 uur verwacht.