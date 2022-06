Ruim 1,1 miljoen euro opgehaald door lopers Nacht van de Vluchteling

Wandelaars die de Nacht van de Vluchteling hebben gelopen hebben gezamenlijk 1.140.070 euro opgehaald voor Stichting Vluchteling. De 2700 deelnemers liepen 40 kilometer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Tilburg.

Eerder gisteravond liepen nog eens 1400 mensen 20 kilometer voor hetzelfde doel.

De snelste wandelaars kwamen al om 05.45 uur over de finish. "Dat is waarschijnlijk een record voor de Nacht van de Vluchteling", zegt Wouter Booij van Stichting Vluchteling, "maar het is geen wedstrijd."

Directeur Tineke Ceelen was bij de start in Den Haag: "De mensen die hier finishen na een lange tocht, laten zien dat zij hun 'benen willen uitsteken' om mensen op de vlucht te helpen. Dat ontroert mij en ik ben hen zeer dankbaar."

Hoge muur

Onderweg stuitten de lopers op een muur van 7 meter breed en 3 meter hoog met daarop de tekst 'Geen muren, maar mensen helpen'. Booij: "De muur symboliseert de obstakels die mensen op de vlucht ondervinden. Dat kan letterlijk een muur zijn, maar bijvoorbeeld ook intimidatie of smokkelaars die waardepapieren afpakken."

De hulporganisatie gebruikt het opgehaalde geld voor projecten in Syrië, Afghanistan, Mali, Bosnië, Polen en Somalië. De hulp bestaat uit medische zorg, sanitaire voorzieningen, drinkwater en voedsel.