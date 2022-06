Toussaint, De Waard en Schouten plaatsen zich voor halve finales op WK zwemmen

Alle drie de Nederlandse vrouwen die vanochtend in actie kwamen bij de series van het WK zwemmen in Boedapest, hebben zich geplaatst voor de halve finales. Kira Toussaint en Maaike de Waard deden dat op de 100 meter rugslag, en Tes Schouten haalde de laatste zestien op de 100 meter schoolslag.

Toussaint (28) noteerde met 59,69 de vijfde tijd. Dat is ruim een seconde boven haar Nederlands record. Bij twee eerdere deelnames aan een WK langebaan kwam Toussaint nooit verder dan een dertiende plaats op de 100 meter rugslag.

De 25-jarige De Waard noteerde in haar serie 1.00,46, wat goed was voor de tiende tijd. Ze bleef ruim een halve seconde boven haar persoonlijk record dat ze een jaar geleden in Boedapest zwom.