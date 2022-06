Volleybalsters boeken na zeven nederlagen eerste zege in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League hun eerste zege geboekt. Hekkensluiter Zuid-Korea werd in Brasilia overtuigend verslagen: 3-0 (25-11, 25-21, 25-18).

Oranje verloor zijn eerste zeven duels in de Nations League nog. Op de ranglijst bezet Nederland de vijftiende plaats en houdt het alleen Zuid-Korea onder zich. Alleen de beste acht landen plaatsen zich voor de finaleronde.

De ploeg van bondscoach Avital Selinger moest in de eerste en in de derde set het eerste punt aan Zuid-Korea laten, maar stond verder altijd aan de goede kant van de score. Oranje verspeelde in de tweede en derde wel bijna een flinke voorsprong, maar de Koreaansen kwamen nimmer langszij.

Anne Buijs en Celeste Plak waren topscorer met ieder vijftien punten. Oranje kreeg maar liefst twintig punten cadeau van de slordig spelende Koreaansen.