We gaan op vakantie en maken ons geen zorgen over corona

Drie op de vier Nederlanders gaan dit jaar op zomervakantie en vooral Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië zijn populair. Maar veel mensen hebben geen idee wat de eventuele coronamaatregelen zijn in het land van bestemming. Dat komt naar voren uit een representatief onderzoek van I&O Research onder ruim 2000 Nederlanders.

In sommige landen gelden nog coronamaatregelen. Zo kan in Frankrijk en Portugal bij binnenkomst om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs worden gevraagd. Dit bewijs is bovendien verplicht als je wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt te weten welke coronaregels gelden in het vakantieland. De rest vermoedt dat er wel of geen maatregelen zijn, of heeft helemaal geen idee.

Van de mensen die naar Frankrijk gaan, weet 11 procent dat er bepaalde voorschriften gelden. Voor Portugal is dat een derde.

'Onverantwoord'

Volgens onderzoeker Asher van der Schelde kijken we dit jaar anders aan tegen het reizen naar het buitenland. Vorig jaar zomer vierden veel mensen vakantie in eigen land. De zomer begon toen ook met een coronapiek.

"Vorig jaar juli vond de helft van de Nederlanders het onverantwoord om naar het buitenland op vakantie te gaan. Nu is dat nog maar 9 procent. Mensen gaan weer gewoon naar het buitenland, corona of niet", zegt Van der Schelde.

De meeste mensen gaan met de auto. 41 procent pakt het vliegtuig.