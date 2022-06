Colombia kiest nieuwe president, koerst af op 'radicale verandering'

Petro heeft een opvallend verleden. Hij was ooit guerrillastrijder in de linkse beweging M-19. Tegenwoordig kennen de meeste Colombianen hem als de oud-burgemeester. Petro wil een socialer en groener beleid in Colombia.

De linkse kandidaat is Gustavo Petro (62). Hij hoopt met zijn Pacto Histórico (historische pact) de eerste linkse president in de geschiedenis van Colombia te worden. Hij was burgemeester van de hoofdstad Bogota en is daar nog altijd populair.

De Colombiaanse bevolking lijkt te gaan kiezen voor radicale verandering. In de beslissende ronde zijn er twee kandidaten . De een is uiterst links, de ander opereert op de rechterflank.

Zijn tegenkandidaat is de rechtse populist Rodolfo Hernandez (77), een ingenieur en zakenman die rijk werd in de bouwsector. Twee maanden geleden was hij nog een grote onbekende. Totdat hij door een campagne op TikTok heel veel stemmen binnensleepte.

Hernandez wil naar eigen zeggen radicaal afrekenen met corruptie. Als burgemeester van Bucaramanga ging hij de confrontatie aan met corrupte politici. In de stad, met 580.000 inwoners zijn ze ervan overtuigd dat Hernandez president wordt. Op een plein staat een modelwoning en krijgen passanten wervende foldertjes uitgereikt over "betaalbare huizen voor de armen" die Hernandez belooft te bouwen.

Aminta Maniozca (72) woont in Bucaramanga. Zonder financiële steun van haar zoon overleeft ze niet en ze woont in bij haar dochter. "Dit project zou me heel veel helpen. Ik hoop dat God me dit als geschenk geeft", zegt ze. Hernandez krijgt vandaag haar stem.

Onder jongeren populair

Verderop delen jongeren flyers uit op het plein. Via een flitsende en slim uitgedachte socialemediacampagne lukte het Hernandez om in korte tijd vooral onder hen populair te worden. Met snel gemonteerde filmpjes met populaire muziek waarin Hernandez dansend, sportend of kokend is te zien.

Jongeren zoals Maria Paula Ortiz zien in hem een nieuw soort politicus. "Hij is heel gewoon. En niet afstandelijk en hooghartig zoals de meeste politici hier in Colombia".

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 29 mei scoorde Hernandez onverwacht goed met 28 procent van de stemmen. Daardoor staat hij nu in de beslissende ronde tegenover Gustavo Petro.

Niet iedereen is blij

Toch is niet iedereen blij met hem. Hernandez profileert zich weliswaar als strijder tegen corruptie, maar als burgemeester was hij betrokken bij een aantal schandalen. Zo beloofde hij ook toen al huizen te bouwen voor de armen.

Twintigduizend mensen kregen een certificaat dat ze in aanmerking kwamen voor zo'n woning. Maar daar kwam niets van terecht en de mensen voelen zich misleid. Een van hen is Rubiela Corso. Met zes familieleden, onder wie haar 100-jarige vader, woont ze krap.

Ze heeft meer vertrouwen in de linkse kandidaat Petro, hoewel hij omstreden is door zijn verleden als guerrillastrijder. In Colombia woedde vijftig jaar een bloedige burgeroorlog. "Voor mij is dat nu verleden tijd", zegt ze. "Ik geloof dat hij een goede president zal worden."

Dee laatste peilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen de twee kandidaten. Geen van beiden behoort tot een van de traditionele politieke partijen. Colombianen verwachten daarom dat er een nieuw tijdperk begint, wie er ook als winnaar uit de bus komt.