Van Diepen grijpt net naast eerste Diamond League-zege, maar loopt wel toptijd

Van Diepen ruikt zege in Diamond League, maar verkrampt in laatste meters - NOS

Even dacht Van Diepen aan zijn eerste zege in de Diamond League op de 800 meter. In Parijs kwam 'Tony2Laps' brutaal als eerste de laatste bocht uit, maar hij verkrampte op de laatste meters en werd nog gepasseerd door de Fransman Robert Benjamin en de Australiër Peter Bol. Met 1.44,14 was Van Diepen 0,10 seconde sneller dan het persoonlijke record dat hij dinsdag in Turku liep. Persoonlijk record Lieke Klaver Ook Lieke Klaver snoepte liefst 0,10 seconde af van haar persoonlijk record op de 400 meter. Klaver liep tegen een van haar grote voorbeelden: Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's, de olympisch kampioene van 2016 en 2020. De Nederlandse kende in de buitenbaan een geweldige start, liep in de laatste bocht nog zij aan zij met Miller-Uibo, maar kreeg het daarna moeilijk. Bekijk hieronder een samenvatting van de Diamond League-meeting in Parijs, met de hele race van Lieke Klaver.

Klaver loopt persoonlijk record, Fraser-Pryce steelt show bij Diamond League Parijs - NOS

Met 50,80 liep ze desondanks onder haar oude persoonlijke record dat ze eind mei in Ostrava had gelopen. Het was goed voor de vijfde plaats. Miller-Uibo won overtuigend in 50,10. Knappe 5.000 meter Foppen, (nog) geen WK-limiet Foppen liep een knappe 5.000 meter. Met 13.20,34 lukte het hem niet de WK- limiet (13.13,50) te slechten, maar liep hij wel zijn beste seizoentijd. Selemon Barega uit Ethiopië, olympisch kampioen op de 10.000 meter, won overtuigend in een tijd van 12.56,19.

Selemon Barega puft uit na zijn overtuigende zege op de 5.000 meter in Parijs. - Reuters

Liemarvin Bonevacia liep in Parijs niet zijn beste wedstrijd op de 400 meter. Bonevacia werd vijfde in 45,75, bijna anderhalve seconde boven zijn eigen persoonlijk record en ook een stuk langzamer dan zijn beste tijd dit seizoen. Regerend olympisch en wereldkampioen Steven Gardiner liep zijn tweede 400 meter van het seizoen en won in 44,21. Kirani James, winnaar in Rome en Oslo, ontbrak. Toptijden op 100 meter en 100 meter horden Op het hoofdnummer van de avond, de 100 meter voor vrouwen, was Shelly-Ann Fraser-Price een klasse apart. De 35-jarige Jamaicaanse, viervoudig wereldkampioene, schoot zoals gebruikelijk als een komeet uit de startblokken en liep met grote overmacht naar een evenaring van haar snelste tijd van het seizoen: 10,67. De Britse Daryll Neita werd tweede in 10,99, voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou 11.01.

Shelly-Ann Fraser-Price was ongenaakbaar op de 100 meter bij de Diamond League in Parijs. - Reuters

Nadine Visser moest zich vanwege een coronabesmetting terugtrekken voor de meeting in Parijs en zal wellicht met enig ontzag hebben gekeken naar het niveau van haar concurrenten in Parijs. De Nigeriaanse Tobi Amusan, vierde bij de Olympische Spelen in Tokio, zegevierde in een toptijd van 12,41. Dat was een nieuw Afrikaans record. Verassende nederlagen De Grasse en Lavillenie Er was een verrassing te noteren op de 200 meter mannen, waar olympisch kampioen Andre De Grasse (donderdag nog winnaar van de 100 meter in Oslo) een pijnlijke nederlaag leed. De Canadees liep weliswaar zijn beste tijd van het seizoen (20,38), maar dat leverde hem slechts de vierde plaats op. De Zuid-Afrikaan Luxolo Adams won de wedstrijd in een razendsnelle tijd van 19,82.

André De Grasse komt er niet aan te pas op de 200 meter tegen Luxolo Adams. - AFP

Nog pijnlijker wellicht was de nederlaag die polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie leed voor eigen publiek. Bij afwezigheid van wereldrecordhouder Armand Duplantis gold Lavillenie als de grote favoriet voor de zege. In Parijs beet hij zich stuk op de Belg Ben Broeders. Beide springers kwamen tot een hoogte van 5.80 meter, maar de Fransman had een poging meer nodig om die hoogte te klaren. Oekraïense vrouwen domineren hoogspringen Bij het hoogspringen werden de eerste drie plekken ingenomen door Oekraïense springsters. Jaroslava Mahoetsjich, de Europees en wereldkampioene indoor, won de wedstrijd met een hoogte van 2.01 meter. Iryna Herasjtsjenko werd tweede (1.98), Joelija Levtsjenko derde (1.95).