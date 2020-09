Ruim honderd doden door overstromingen, Sudan kondigt noodtoestand af

In Sudan is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige overstromingen. Door aanhoudende regen zijn sinds eind juli ruim 100.000 huizen onder water komen te staan en zeker honderd mensen verdronken.

Ongeveer een half miljoen Sudanezen zijn getroffen door de overstromingen. Tienduizenden mensen zijn op vlucht geslagen, meldt de hulporganisatie van de VN. Door de hevige moessonregens steeg vorige maand het waterpeil in de Nijl met 17,5 meter. Dat is volgens de Sudanese regering de hoogste stand in een eeuw tijd.

Waterbronnen vervuild

De VN waarschuwt dat de situatie verder zal verslechteren. Ook deze moessonmaand wordt bovengemiddeld veel regen verwacht in het Noord-Afrikaanse land.

De overstromingen hebben tot dusverre zo'n 2000 waterbronnen vervuild. De VN hamert erop dat de toegang tot drinkwater extra belangrijk is in verband met de coronapandemie.

Ook vorig jaar leidde het regenseizoen tot grootschalige overstromingen in Sudan. Toen kwamen er in totaal zo'n 78 mensen door om het leven volgens de VN.