Pinkpop neemt afscheid van oprichter Jan Smeets

Op de tweede avond van Pinkpop heeft Jan Smeets afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam scandeerden 70.000 bezoekers "Jantje bedankt".

Smeets was zichtbaar geëmotioneerd door het eerbetoon, dat hij samen met zijn vrouw in ontvangst nam. 'Mr. Pinkpop' had bij het 50-jarig bestaan in 2020 al zijn vertrek aangekondigd, maar door corona moest hij twee jaar wachten tot hij afscheid kon nemen in Landgraaf.