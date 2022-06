Besseling valt terug bij US Open na ronde met drievoudig majorwinnaar Spieth

Wil Besseling heeft op de derde dag van het US Open niet opnieuw voor een verrassing kunnen zorgen. De golfer uit Hoorn ging in 77 slagen (zeven boven het baangemiddelde) rond. Met zijn totaal van 219 (+9) bevindt hij zich in Brookline nu in de achterhoede.

Dat Besseling zich voor het derde major van het jaar geplaatst had, was al een prestatie van formaat. En dat hij het finaleweekend haalde, was nog opmerkelijker. Hij liep zaterdag zijn ronde met drievoudig majorwinnaar Jordan Spieth.

In voetsporen Luiten

Waar de ervaren Amerikaan Spieth de schade in de harde wind op de lastige baan kon beperken (+1), lukte dat Besseling pas in de slotfase. Hij won nergens een slag, stond na zeven holes op +4 en na twaalf al op +7.

Besseling neemt voor het eerst aan een major deel. De mondiale nummer 255 is de eerste Nederlander op het US Open sinds Joost Luiten in 2015. Luiten eindigde destijds als 39ste. Om die klassering te verbeteren moet Besseling zondag in de slotronde uit een ander vaatje tappen.