FDF-voorman over acties radicale boeren: 'Alles kan, tot voedselblokkades aan toe'

De FDF-voorman zegt na woensdag de acties langzaam weer te willen opbouwen. "Alles is mogelijk, maar binnen de kaders van de wet uiteraard. Er gaat stevig actie worden gevoerd." Heel veel concreter kan Van den Oever over de acties niet worden, zegt hij. "Nee, maar wat ik hoor is ieder geval om snelwegen die door Nature2000-gebieden lopen vast te gaan zetten. Alles kan, tot voedselblokkades aan toe. We hebben altijd geprobeerd overlast voor burgers te voorkomen, maar dat kan nu misschien in het gedrang komen."

De FDF sluit zich woensdag aan bij het protest, waar voorman Van den Oever zelf ook zal spreken. "Ik denk dat het heel groot wordt, van wat ik hoor in de achterban. Als we normaal met vijftig trekkers gaan, hoor ik nu uit bepaalde groepen dat ze al vijfhonderd aanmeldingen hebben, dus dat is gigantisch."

Schokkend en onacceptabel

De verwachting is dat er in totaal enkele tienduizenden boeren zich bij het protest woensdag aan zullen sluiten. Over de manier van demonstreren denken Van Maanen en Van den Oever soms misschien anders, maar ze delen hun woede over plannen van minister Van der Wal. "Het is waanzinnig verbijsterend", zegt Van Maanen. "Mijn broek zakt ervan af. Het is niet geloven dat ministerie met dit soort plannen kan komen, echt schokkend."

"Die maatregelen gaan gewoon veel te ver", zegt Van den Oever. "In die zones in en om de natuur zijn gewoon geen technische oplossingen mogelijk. Dus daar worden gewoon hele gebieden leeg geveegd. Dat is onacceptabel. Mensen uit mijn achterban maken zich daar heel veel zorgen om, die staan met de rug tegen de muur."

