Brand wint explosieve opening Zwitserland bij debuut schaatskampioene Achtereekte

Voor Carlijn Achtereekte was het helemaal een bijzondere rit. De oud-schaatsster, olympisch kampioene op de 3.000 meter in Pyeongchang, maakte namelijk haar debuut als profwielrenster bij Jumbo-Visma.

In totaal moesten tien rondjes worden afgewerkt, met telkens een selectief klimmetje (700 meter à 7 procent) deels over kleine kasseitjes als scherprechter.

Toen telde de Ronde nog twee ritten. Nu krijgen de renster vier etappes voor de kiezen, te beginnen met een kort (46 kilometer), maar uitdagende omloop in de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz.

De Ronde van Zwitserland is nog geen gevestigde naam op de wielerkalender voor vrouwen, maar heeft grote ambities. Vorig jaar werd de wedstrijd na twintig jaar weer verreden met Lizzie Deignan als eindwinnaar.

Toen Lucinda Brand (Trek-Segafredo), vorig jaar zesde in het eindklassement in Zwitserland, ook nog aansloot en de Nederlandsen eendrachtig begonnen samen te werken, groeide het verschil met het peloton al snel naar een halve minuut.

De Duitse Clara Koppenburg (Cofidis) viel aan op de klim en dat was voor Pauliena Rooijakkers (Canyon), bezig aan een ijzersterk jaar met onder meer haar eerste profzege , reden om hard door te trekken.

Achtereekte liet zich in de eerste ronde al zien, toen ze een aanval van haar Zwitserse ploeggenote Noemi Rüegg inleidde. Die aanval leidde nog tot niets, maar in de tweede ronde viel de beslissing al.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was de voorsprong zelfs een kleine minuut en kwam eindelijk een reactie vanuit het peloton met onder anderen Liane Lippert en Floortje Mackaij (DSM), Rooijakkers ploeggenote Soraya Paladin en olympisch kampioene mountainbiken Sonja Neff.

De achtervolgers strandden echter op een halve minuut van de koplopers, die met zijn drieën gingen strijden om de ritzege. Op papier is Brand de snelste in de sprint, toch probeerde ze in de afdaling haar vluchtgenoten te verrassen.

Zover liet Rooijakkers het niet komen, waardoor het toch op een sprint aankwam. Daarin was Brand met overmacht de snelste.

Nu vier ritten, volgend jaar WorldTour

Zondag is er een tijdrit van 25,6 kilometer in en rond Vaduz. Maandag moet er voor het eerst geklommen worden. Dinsdag eindigt de wedstrijd met een aankomst bergop.

Volgend jaar treedt de Ronde van Zwitserland toe tot de Womens WorldTour.