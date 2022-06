Hitterecords in Spanje en Frankrijk: 'Dit is iets waar we aan moeten wennen'

De hitte in Nederland is een uitloper van een hittegolf die over West-Europa trekt. In Spanje en Frankrijk zijn vandaag hitterecords gesneuveld: in beide landen kwam het kwik boven de 40 graden, temperaturen die gewoonlijk pas later in het jaar voorkomen.

In beide landen begint de zomer steeds eerder en duurt hij ook langer. De intensiteit van problemen die bij de zomer horen, zoals bosbranden en lange periodes van droogte, neemt daardoor toe.

In de provincie Zamora, in het noordwesten van Spanje, is 20.000 hectare aan bos verwoest. Veertien steden in de regio zijn geëvacueerd. Het natuurreservaat Sierra de la Culebra, een van de plaatsen waar de zeldzame Iberische wolf nog leeft, is zwaar getroffen.

De branden worden voornamelijk veroorzaakt door blikseminslagen, waarna het vuur zich snel door het droge bos verspreidt.